Tre nuovi impianti fotovoltaici | in agro di Lequile il più grande di circa 13 ettari

Tre nuovi impianti fotovoltaici sono in fase di realizzazione nei comuni di Carmiano, Collepasso e Lequile. Il più esteso, situato nell’agro di Lequile, coprirà circa 13 ettari. Questi impianti, con una capacità complessiva sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 10.000 famiglie, rappresentano un passo importante verso lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile nella regione.

LECCE – Si trovano nei territori dei comuni di Carmiano, Collepasso e Lequile i tre lotti sui quali sorgeranno impianti fotovoltaici in grado di garantire una produzione annua equivalente al fabbisogno energetico di circa 10mila famiglie. L'acquisizione dei terreni è stata conclusa il 19 dicembre.

