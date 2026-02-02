Due incidenti in A4 con code di 6 chilometri a Milano | traffico bloccato

Due incidenti lungo l’autostrada A4 a Milano hanno provocato una lunga coda di sei chilometri. Il traffico in direzione di Torino è completamente bloccato, creando disagi e rallentamenti per chi si trova sulla strada. Le autorità stanno gestendo la situazione, ma al momento non sono stati ancora diffusi dettagli sulle cause degli incidenti.

Due sinistri, a breve distanza l'uno dall'altro e traffico bloccato. Coinvolti due 2 camion e 7 auto. Gli aggiornamenti Due incidenti stradali, uno dopo l'altro, lungo l'autostrada A4 e sei chilometri di coda a Milano, con il traffico bloccato in direzione di Torino. Mattinata di disagi per gli automobilisti lungo il tratto milanese dell'A4 dove intorno alle 6.30 si sono verificati due incidenti che ha causato sei chilometri di code. La prima telefonata con la richiesta di soccorso è scattata pochi minuti prima delle 6.30 per un sinistro avvenuto, all'altezza del chilometro 128, lungo le corsie in direzione di Torino.🔗 Leggi su Milanotoday.it

