La Panigale V4 conquista il Good Design Award 2025 | tris di premi internazionali per la superbike Ducati

La Ducati Panigale V4 ha vinto il Good Design Award 2025, attirando l’attenzione di esperti e appassionati di motori. La causa di questo successo risiede nel suo stile innovativo e nelle linee aerodinamiche pensate per migliorare le prestazioni. Il premio, assegnato in occasione di un evento a Chicago, premia la cura dei dettagli e la funzionalità del design. La vittoria si aggiunge ad altri due riconoscimenti internazionali ottenuti dalla stessa superbike durante l’anno. La Ducati continua a puntare sulla creatività e l’efficienza.

La Ducati Panigale V4 firma un nuovo, prestigioso traguardo nel mondo del design: la superbike di Borgo Panigale ha conquistato il Good Design Award 2025, uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli e longevi dedicati alle eccellenze della progettazione. Un premio che non solo arricchisce la bacheca Ducati, ma completa una tripletta di assoluto rilievo insieme a iF Design Award 2025 e Red Dot Award 2025, consacrando la Panigale V4 come riferimento globale nella sintesi tra estetica e performance. Promosso dal Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design, e dall'European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, il Good Design Award è un punto di riferimento nel settore.