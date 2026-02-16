Dua Lipa e Callum Turner sono stati inseguiti dai paparazzi al termine di una cena in un ristorante di Parigi. I fotografi hanno seguito ogni loro movimento, ignorando le richieste di fermarsi. Un video mostra le immagini di una folla di reporter che si agita intorno a loro, rendendo difficile per la coppia trovare un momento di privacy.

Dua Lipa e Callum Turner, fidanzati ufficialmente da qualche tempo, hanno scelto i riflettori per il loro lavoro, ma sulla vita sentimentale sono sempre stati riservati, fatta eccezione per qualche scatto di coppia pubblicato sul profilo Instagram di lei. Anche a Parigi speravano di passare inosservati dopo una cena romantica. All’uscita dal locale, però, li attendeva una schiera di paparazzi che, a detta loro, si trovava lì per immortalare un’altra popstar, Tate McRae. A uscire per primo è stato Callum Turner, che ha affrontato il gruppo: «Alloggiamo proprio qui dietro l’angolo. Cosa state facendo? Dovete lasciarci stare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa e Callum Turner accerchiati dai paparazzi: il video riaccende il dibattito sul diritto delle star di dire no

Dua Lipa e Callum Turner sono stati inseguiti dai paparazzi mentre uscivano da un ristorante di Parigi.

Dua Lipa e Callum Turner sono al centro dell’attenzione perché si parla di un possibile matrimonio sul Lago di Como.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.