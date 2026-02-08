Raimi ammette errori sul set | McAdams avrà un ruolo chiave nel nuovo film horror

Sam Raimi riconosce di aver sottovalutato Rachel McAdams nel suo ultimo film Marvel. Il regista ammette di aver sbagliato a non valorizzare abbastanza l’attrice in “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” e promette di darle un ruolo più importante in un nuovo film horror, “Send Help”. La McAdams sarà al centro di questa nuova avventura, e Raimi promette di non commettere gli stessi errori di prima.

Il celebre regista Sam Raimi ha ammesso pubblicamente di non aver valorizzato appieno il talento di Rachel McAdams nel suo film Marvel del 2022, "Doctor Strange nel Multiverso della Follia", promettendo di rimediare offrendole un ruolo più incisivo nel suo nuovo progetto, "Send Help". La confessione, rilasciata in un'intervista a Total Film, getta una nuova luce sulle dinamiche creative all'interno dei kolossal cinematografici e solleva interrogativi sul trattamento riservato ai personaggi femminili all'interno dell'Universo Marvel. L'ammissione di Raimi arriva in un momento delicato per il Marvel Cinematic Universe, reduce da un 2025 considerato difficile e alla vigilia di una fase cruciale della sua evoluzione.

