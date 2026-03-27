Drupi | Dopo il fallimento di Sanremo quasi tornai idraulico Da Vado via in poi il successo venne dall'estero
Il cantante racconta di aver affrontato un momento difficile dopo il fallimento a Sanremo, pensando di tornare a lavorare come idraulico. Successivamente, ha ottenuto successo all’estero e ha preso decisioni controcorrente, tra cui la rinascita dopo aver affrontato una malattia. La sua carriera ha attraversato tappe di alti e bassi, culminate con il riconoscimento internazionale.
Drupi che si racconta a Fanpage: dal fallimento a Sanremo al successo internazionale, passando per il lavoro da idraulico, le scelte controcorrente e la rinascita dopo una malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...
In Lombardia trovato il primo caso europeo di influenza aviaria H9, Bertolaso: “È un paziente arrivato dall’estero”In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9.