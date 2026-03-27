Drupi | Dopo il fallimento di Sanremo quasi tornai idraulico Da Vado via in poi il successo venne dall'estero

Il cantante racconta di aver affrontato un momento difficile dopo il fallimento a Sanremo, pensando di tornare a lavorare come idraulico. Successivamente, ha ottenuto successo all’estero e ha preso decisioni controcorrente, tra cui la rinascita dopo aver affrontato una malattia. La sua carriera ha attraversato tappe di alti e bassi, culminate con il riconoscimento internazionale.