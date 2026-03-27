Droga nella pizzeria nel Casertano titolare arrestato due volte in due mesi

Un uomo di 52 anni, titolare di una pizzeria nel casertano, è stato arrestato nuovamente dopo essere stato sorpreso mentre consegnava cocaina a un acquirente. Questa è la seconda volta in due mesi che finisce in manette per lo stesso motivo. La vicenda riguarda un'attività che si trova in provincia di Caserta, con il proprietario coinvolto in operazioni della polizia.

Di nuovo in manette un 52enne titolare di una pizzeria di San Marco Evangelista (Caserta): è stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un acquirente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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