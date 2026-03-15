Rogo a Bari | pizzeria colpita due volte in pochi mesi

Nella mattinata di domenica 15 marzo, un incendio ha danneggiato la pizzeria Pizza e Core situata nel quartiere Santa Rita di Bari, nella contrada Ferrigni. La stessa pizzeria era stata colpita da un altro incendio pochi mesi prima. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio e sugli eventuali responsabili. La pizzeria si trova in una zona residenziale del quartiere.

Un rogo ha colpito la pizzeria Pizza e Core nel quartiere Santa Rita di Bari, nella contrada Ferrigni, nella prima mattinata di domenica 15 marzo. L’incendio è scoppiato poco prima delle sette del mattino, costringendo tre squadre dei vigili del fuoco a intervenire per domare le fiamme che avevano coinvolto sia l’interno del locale che i gazebo esterni. L’allarme era giunto alla sala operativa in tempi brevissimi, permettendo un intervento rapido nonostante il danno visibile alle strutture. Le cause del sinistro sono attualmente oggetto di accertamento da parte della polizia presente sul posto. La ricorrenza degli eventi e la fragilità strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo a Bari: pizzeria colpita due volte in pochi mesi Articoli correlati Incendio nel quartiere Santa Rita, fiamme divampano in una pizzeria: secondo rogo in pochi mesiIl rogo nel locale 'Pizza e Core' in contrada Ferrigni: a luglio scorso l'attività era già stata interessata da un altro episodio simile, in seguito... Catania, arrestato parcheggiatore abusivo denunciato ben 12 volte in pochi mesiLa polizia ha arrestato un parcheggiatore abusivo catanese di 28 anni per violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale di pubblica...