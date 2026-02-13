festeggia 20 anni la squadra lilt firenze che combatte il tumore al seno a bordo del dragon boat

Firenze, 13 febbraio 2026 – La squadra Lilt Firenze, che da vent’anni lotta contro il tumore al seno, ha festeggiato con una regata speciale a bordo di un dragon boat nel fiume Arno. La scelta di questa giornata simbolica ha rafforzato il legame tra sport e prevenzione, mentre i volontari hanno sfidato le acque fredde per ricordare l’importanza della diagnosi precoce. Tra sorrisi e applausi, i partecipanti hanno dimostrato che anche la malattia può essere affrontata con coraggio e solidarietà.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Unite si vince. E quando di mezzo c’è la salute, la vittoria è ancora più bella. Soffiano su venti candeline le Florence Dragon Lady Lilt. Il loro motto è: “Fare squadra contro il tumore al seno”. Ed è con questo obiettivo che si incontrano per vogare insieme, fare sport, stringere amicizia, sostenersi a vicenda e superare l'esperienza del cancro alla mammella. Una festa a La Loggia. Il 14 febbraio la squadra festeggerà questo bel risultato: l'anniversario verrà festeggiato il 25 febbraio a La Loggia a piazzale Michelangelo, alla presenza di Alexander Peirano e Susanna Bausi, presidente e vice presidente Lilt Firenze e di numerosi rappresentanti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

