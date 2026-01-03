Venezuela la squadra speciale che ha catturato Maduro | dov' era

Il 2 gennaio, poche ore prima delle esplosioni a Caracas, il presidente Nicolas Maduro ha incontrato a lungo il rappresentante speciale della Cina, Qiu Xiaoqi. In un contesto di tensione politica, questa visita si è svolta in un momento cruciale per il Venezuela, evidenziando le dinamiche internazionali e le relazioni tra i due paesi. La vicenda si inserisce in un quadro complesso di eventi e sviluppi sulla scena politica venezuelana.

Solo poche ore prima che le esplosioni scuotessero Caracas, il 2 gennaio il presidente Nicolas Maduro ha tenuto un incontro di tre ore con Qiu Xiaoqi, inviato speciale della Cina dal presidente Xi Jinping. Lo riporta Cnn in lingua spagnola. All'incontro al Palazzo Miraflores hanno partecipato anche l'ambasciatore cinese in Venezuela, Lan Hu, e Wang Hao, funzionario del Ministero degli Affari Esteri; per il Venezuela era presente anche la vicepresidente esecutiva del Paese, Delcy Rodríguez. Le discussioni si sono concentrate sul rafforzamento della cooperazione bilaterale, sulla revisione di oltre 600 accordi esistenti in materia di energia, commercio e infrastrutture e sulla riaffermazione di partenariati strategici nel contesto della pressione esercitata dagli Stati Uniti sul Venezuela.

