Dove vedere Napoli-Torino e tutto lo sport in tv di venerdì 6 marzo

Venerdì 6 marzo, gli appassionati di sport potranno seguire in televisione la partita tra Napoli e Torino, così come la sfida tra Italia e Inghilterra Under 20 di rugby. Inoltre, sarà trasmesso l’esordio di Jannik Sinner in un torneo tennistico. Questi eventi sono programmati in vari canali televisivi dedicati allo sport, offrendo un’ampia scelta di appuntamenti per gli spettatori.

Oggi, venerdì 6 marzo, ritornano le emozioni della Serie A con la sfida tra Napoli e Torino, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona alle 20.45. I campioni d'Italia cercano punti preziosi in casa contro i granata, in un match che apre ufficialmente il weekend della 28ª giornata. Oltre al campionato italiano, il venerdì calcistico offre grandi appuntamenti in tutta Europa: la Bundesliga, la Ligue 1, LaLiga, FA Cup, il campionato belga e la Coppa di Scozia. Non mancano poi gli appuntamenti internazionali con il derby arabo tra Al Ahli e Al Ittihad. 18.30 - Calcio, Zweite Bundesliga: Schalke 04-Arminia Bielefeld, Sky Sport Calcio e NOW20 - Calcio, Saudi League: Al Ahli-Al Ittihad, Sportitalia e Como Tv20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

