Sport in tv oggi venerdì 27 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Venerdì 27 marzo, in televisione e in streaming, sono in programma diversi eventi sportivi. OA Sport fornisce una panoramica dettagliata degli orari e dei programmi, consentendo agli appassionati di seguire le competizioni senza perdere nessuna gara. La copertura riguarda sia le trasmissioni in diretta televisiva sia le piattaforme online dedicate allo streaming, per tutta la giornata.

Oggi, venerdì 27 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. In evidenza il torneo di Miami di tennis con le semifinali del singolare maschile e del doppio. Italia rappresentata da Jannik Sinner, atteso dall’ennesimo confronto con il tedesco Alexander Zverev. In campo anche ErraniPaolini e BolelliVavassori a caccia della qualificazione per l’atto conclusivo. Week end di sport motoristici con F1 a Suzuka (Giappone), il Motomondiale di scena ad Austin (USA) e la Superbike che competerà a Portimao (Portogallo). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Le parole di Jannik Sinner a ‘Sky Sport’ “Oggi è stata una partita diversa perché ho iniziato subito forte e ho servito molto bene. Le condizioni erano diverse, faceva molto caldo. Posso essere contento di questa prestazione, ora ci riposiamo e cerchiamo di x.com