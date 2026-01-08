Licenziato e reintegrato dopo il test del carrello E gli altri? La sentenza non vale per tutti i lavoratori Pam spiega l’esperta

Recentemente, un lavoratore di Pam è stato licenziato e successivamente reintegrato dopo il test del carrello, sollevando discussioni sui diritti dei dipendenti. Secondo un’esperta, questa sentenza rappresenta un precedente significativo, anche se non obbligatorio, che potrebbe incentivare altri lavoratori a tutelare i propri diritti sul posto di lavoro. La questione evidenzia l’importanza di conoscere e far valere le proprie prerogative in ambito lavorativo.

Firenze, 8 gennaio 2026 – “È un precedente importante, anche se non vincolante: può incoraggiare altri lavoratori a far valere i propri diritti”. Così Silvia Ventura, avvocata giuslavorista e membro del direttivo dell’associazione Comma 2 – Lavoro è Dignità, commenta la sentenza del Tribunale di Siena che ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi, cassiere Pam sottoposto a sua insaputa al cosiddetto test del carrello e successivamente reintegrato dal giudice. Una decisione che ha riacceso il dibattito anche sul destino di altri lavoratori coinvolti in vicende analoghe: almeno due casi simili si sono verificati a Livorno, sempre all’interno della stessa catena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

