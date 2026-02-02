Como furto all’Esselunga di via Carloni | bottiglie di whisky nascoste negli slip merce per 230 euro

Nel pomeriggio di sabato, alla polizia di Como è arrivata una segnalazione di furto all’Esselunga di via Carloni. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato un uomo di 50 anni, senza permesso di soggiorno e con precedenti. Secondo quanto ricostruito, il ladro aveva nascosto bottiglie di whisky negli slip e aveva portato via merce per circa 230 euro. Ora si trova a disposizione delle forze dell’ordine, che hanno denunciato il senegalese per furto aggravato.

