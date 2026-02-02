Como furto all’Esselunga di via Carloni | bottiglie di whisky nascoste negli slip merce per 230 euro
Nel pomeriggio di sabato, alla polizia di Como è arrivata una segnalazione di furto all’Esselunga di via Carloni. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato un uomo di 50 anni, senza permesso di soggiorno e con precedenti. Secondo quanto ricostruito, il ladro aveva nascosto bottiglie di whisky negli slip e aveva portato via merce per circa 230 euro. Ora si trova a disposizione delle forze dell’ordine, che hanno denunciato il senegalese per furto aggravato.
Il furto nel supermercato di via Carloni: l’uomo fermato dalla vigilanza, refurtiva recuperata e denuncia della polizia di Stato L’intervento è scattato attorno alle 17 in un supermercato di via Carloni, dove la guardia di sicurezza aveva segnalato un furto e trattenuto il presunto responsabile. Sul posto è arrivata una volante che ha preso in consegna l’uomo. In un primo momento il 50enne aveva riconsegnato al direttore del punto vendita alcune bottiglie di liquori e diverse confezioni di batterie. Durante una successiva e più approfondita ispezione personale, però, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo aveva nascosto negli slip altre due bottiglie di whisky, non restituite in precedenza.🔗 Leggi su Quicomo.it
