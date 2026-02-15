Doppio furto nel giro di poche ore | arrestate due borseggiatrici e i due complici

Due furti sono avvenuti nel centro di Milano in poche ore, portando all’arresto di cinque persone. La polizia ha fermato tre uomini cubani di 25, 28 e 47 anni, oltre a una donna argentina di 43 anni, tutti coinvolti in un’operazione di borseggio. Gli agenti hanno intercettato i sospetti mentre tentavano di mettere a segno un altro colpo in un negozio della zona.

Due colpi nel giro di poche ore. Gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno arrestato tre cittadini cubani di 25, 28 e 47 anni, e una cittadina argentina di 43 anni tutti accusati di furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio ai poliziotti è stato segnalato un furto commesso intorno alle 17 all'interno del bar del centro commerciale Portello. I testimoni hanno parlato di due donne che si sono poi allontanate a bordo di un'auto con due uomini. Intorno alle 21 dello stesso giorno, i poliziotti hanno individuato l'auto descritta al Portello, in viale Marche.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nel corso di un servizio di controllo, i carabinieri hanno arrestato due volte in poche ore un 29enne albanese.

Questa mattina a Salerno sono avvenuti due incidenti nel giro di poche ore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.