In Iran, le tensioni crescono mentre le proteste di piazza continuano, con un bilancio di almeno 65 vittime tra i manifestanti e oltre 2.000 persone arrestate. Il governo ha aumentato il livello di allerta dei Guardiani della rivoluzione, evidenziando la gravità della situazione e la complessità del movimento di protesta in atto nel paese.

Non si placano le proteste di piazza in Iran, dove è salito ad almeno 65 morti il bilancio delle vittime tra i manifestanti e le persone arrestate sono più di 2.300. La rivolta popolare, giunta al 14esimo giorno, preoccupa a tal punto il regime di Teheran da aver portato l’ayatollah Ali Khamenei a porre il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica in uno stato di allerta più elevato rispetto a quello in cui si trovava a giugno del 2025, durante la guerra con Israele. Lo hanno detto al Telegraph alcuni funzionari di Teheran, spiegando che «Khamenei è in stretto contatto più con le Guardie della Rivoluzione che con l’esercito o la polizia, perché ritiene che il rischio di defezioni tra i pasdaran sia pressoché inesistente, mentre altri lo hanno fatto in passato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Iran, Khamenei alza il livello di allerta dei Guardiani della rivoluzione

Leggi anche: Iran, 72 morti dall’inizio delle proteste. Khamenei mette i Pasdaran al più alto livello di allerta

Leggi anche: Maltempo, allerta in Emilia-Romagna: si alza il livello dei fiumi, disposte evacuazioni in 5 Comuni | Firenze, ritardi e voli cancellati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Iran, Khamenei alza il livello di allerta: «Proteste incoraggiate dal nemico». Time: 217 morti; Ferrari ai box, analisti tagliano target price in vista dei conti; Iran, il pugno di ferro degli ayatollah: la rivolta si allarga, duemila gli arresti; Iran, Trump minaccia l’intervento Usa a difesa dei manifestanti: Teheran risponde e alza il livello dello scontro..

Iran, Khamenei alza il livello di allerta. «Chi protesta rischia la pena di morte». Time: 217 vittime - Tra edifici e auto date alle fiamme, masse che marciano nelle strade, slogan a favore dello scià ... msn.com