Pep Guardiola ha davvero indossato una camicia di Our Legacy nel big match contro il Real Madrid

Durante il recente match contro il Real Madrid, l’allenatore della squadra ha indossato una camicia del marchio Our Legacy. La scelta dell’abbigliamento è stata notata dai presenti e ha attirato l’attenzione sui social media. La partita si è svolta con grande intensità, coinvolgendo entrambe le squadre in un confronto decisivo. La presenza dell’allenatore in campo è stata un elemento visibile durante tutto l’evento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Pep Guardiola in panchina con una camicia a quadri non è esattamente quello che ti aspetti da una notte di Champions contro il Real Madrid. Ma dal tecnico spagnolo ci possiamo aspettare di tutto, anche quando si parla di look. Non è una scelta bold, né tanto meno una provocazione: una camicia a quadri verde e marrone, abbastanza rilassata, con un’attitudine quasi casual, che però dentro quel contesto diventa improvvisamente qualcosa di più interessante. Guardandola meglio, poi, è difficile non pensare a un certo immaginario preciso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Pep Guardiola ha davvero indossato una camicia di Our Legacy nel big match contro il Real Madrid Articoli correlati Pronostico Real Madrid-Manchester City: occasione Pep contro i Blancos incerottatiReal Madrid-Manchester City è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv,... Probabili formazioni Manchester City Real Madrid: le possibili scelte di Guardiola e Arbeloa per il match di Champions. C’è qualche sorpresa!Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un... Una raccolta di contenuti su Pep Guardiola Temi più discussi: Pep Guardiola ha davvero indossato una camicia di Our Legacy nel big match contro il Real Madrid; Guardiola non perde la speranza: il Man City può ribaltare il Real Madrid; Come il City di Guardiola: 32 passaggi consecutivi prima del gol in Eccellenza; La lezione tattica di Arbeloa: come esattamente il Real Madrid ha smantellato il Manchester City di Guardiola. Troppo genio, poca logica: il Manchester City paga anche le scommesse di GuardiolaC’è una linea sottile tra genialità e ostinazione. E forse, oggi più che mai, Pep Guardiola si muove esattamente su quel confine.. tuttomercatoweb.com Pep: Mi sarebbe piaciuto giocarmela 11 contro 11. Poi scherza: Perché la gente vuole sempre licenziarmi?Guardiola commenta la sconfitta (1-2) contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi: Mi resta il dubbio di come sarebbe andata in parità numerica, me lo porto nel sonno. Real squadra straordinaria, ... msn.com Il City ci prova, ma non riesce a ribaltare la sfida di andata La squadra di Pep Guardiola, in 10 dal 20’ per l’espulsione di Bernardo Silva, prova la rimonta, ma non va oltre l’1-1. Al gol di Vinicius risponde Haaland, ma il risultato della sfida di andata condann - facebook.com facebook "Cosa abbiamo da perdere" Pep Guardiola è chiaro con i suoi giocatori e lancia la sfida al Real Madrid: rimontare il 3-0 e scrivere la storia della Champions League. Riuscirà nell'impresa x.com