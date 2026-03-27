Dopo il referendum, sono state avviate diverse inchieste giudiziarie rivolte a verificare presunte irregolarità che coinvolgono membri del governo. Le operazioni di perquisizione sono state eseguite ieri mattina in varie sedi e uffici, con il sequestro di documenti e dispositivi elettronici. Le indagini sono ancora in corso e riguardano aspetti amministrativi e legali collegati alle procedure adottate in occasione del voto.

Non è un fulmine a ciel sereno. Diciamolo subito. Le perquisizioni scattate ieri mattina negli uffici del Ministero della Difesa, di Rete Ferroviaria Italiana, di Terna e del Polo Strategico Nazionale arrivano al culmine di un'indagine che esiste da almeno due anni e che affonda le sue radici, per alcuni episodi, ancora più indietro. Eppure arrivano all'indomani della vittoria del «No» al referendum sulla separazione delle carriere. Una coincidenza che non può passare inosservata. Secondo la Procura di Roma, ci si troverebbe davanti a un «articolato sistema illecito», costruito per generare fondi neri e trasformarli in tangenti utili a orientare appalti pubblici, in particolare nel settore informatico e digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dopo il referendum arrivano le inchieste per colpire il governo

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