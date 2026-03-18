Nella piazza del Campo Largo si svolge una manifestazione in cui i partecipanti cercano di politicizzare il referendum, puntando a influenzare l’atteggiamento verso il governo. Gli organizzatori invitano alla mobilitazione collettiva con l’obiettivo di colpire direttamente la leadership politica, concentrandosi sulla volontà di cambiare gli equilibri politici attuali. La manifestazione si presenta come un momento di forte partecipazione pubblica.

È l'ultima chiamata: tutti insieme per dare la spallata a Giorgia Meloni. Altro che referendum sulla separazione delle carriere, nel mirino c'è il governo. L'unico collante possibile per una coalizione divisa su tutto, insomma «Io speriamo che me la cavo». È il comizio conclusivo dei comitati del No, oggi dalle 17 a Piazza del Popolo. Un parterre ricco di «star», un tempo si sarebbe definito di «nani e ballerine», tutti i colori possibili (e immaginabili) della sinistra. A partire dalle sigle storiche che affiancano abitualmente la gauche, dalla Cgil di Maurizio Landini, all'Anpi di Gianfranco Pagliarulo. Poi i quattro moschettieri: la segretaria del Pd Elly Schlein, il suo rivale del M5S Giuseppe Conte, e la coppia di gemelli indivisibili, il rosso Nicola Fratoianni e il verde Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La piazza del campo largo che politicizza il referendum sperando di colpire il governo

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