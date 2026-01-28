Lascia tracce di sangue dopo il furto | topo d’appartamento incastrato dal Dna due anni dopo la razzia

La polizia ha finalmente incastrato il ladro che due anni fa aveva svaligiato una villa a Izano. Grazie alle analisi del DNA, i carabinieri di Romanengo sono riusciti a identificare e denunciare l’uomo che aveva lasciato tracce di sangue sul luogo del furto. La pista genetica ha svelato l’autore di un colpo da diverse migliaia di euro, mettendo fine a un’indagine lunga e complicata.

Izano (Cremona) – È stato inchiodato dalle analisi del Dna un topo d’appartamento. I carabinieri della Stazione di Romanengo hanno identificato e denunciato il presunto autore di un furto da diverse migliaia di euro avvenuto un paio di anni fa in una villa di Izano. Si tratta di un 25enne senza fissa dimora. Il furto si era verificato nel settembre del 2023 in una villetta del paese. Il proprietario era uscito di casa, ma dopo pochi minuti era scattato l’allarme sul suo cellulare ed era rientrato a casa, verificando che qualcuno aveva forzato la finestra del bagno ed era entrato nell’abitazione, rovistando in tutte le stanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

