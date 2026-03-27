Il punto vendita Maury’s di Cantù ha riaperto ieri, 26 marzo 2026, dopo essere rimasto chiuso per diverse settimane. La riapertura segue l’assalto avvenuto nelle scorse settimane, quando un’auto con una pala meccanica è stata utilizzata per danneggiare la struttura. La procura ha avviato indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente e il motivo dell’attacco.

Ha riaperto ieri, 26 marzo 2026, il punto vendita Maury’s di Cantù, rimasto chiuso per settimane dopo il clamoroso assalto con una pala meccanica che aveva colpito il negozio nelle scorse settimane. La riapertura segna il ritorno alla normalità dopo un episodio che aveva fatto molto discutere, sia per le modalità dell’azione sia per i danni provocati alla struttura. Il negozio era stato preso di mira con un mezzo da cantiere utilizzato per sfondare l’ingresso e consentire ai malviventi di entrare all’interno. Un’azione rapida e violenta, che aveva causato danni significativi e reso necessaria la chiusura dell’attività per consentire la messa in sicurezza e i lavori di ripristino. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Dopo il colpo con la pala meccanica, Maury’s riapre: porte di nuovo aperte a Cantù

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