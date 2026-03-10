Assalto nella notte a negozio Maury’s di Cantù | sfondano il negozio con una ruspa e portano via la cassaforte

Nella notte tra domenica e lunedì, una banda di ladri ha sfondato il negozio Maury’s di via Milano a Cantù utilizzando una ruspa. Dopo aver infranto la vetrina, i malviventi hanno portato via la cassaforte, lasciando dietro di sé danni evidenti alla struttura. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso.

Colpo nella notte in via Milano. Il mezzo da cantiere usato per l’assalto era stato rubato poco prima a Figino Serenza Colpo nella notte tra domenica e lunedì a Cantù, dove una banda di ladri ha messo a segno una maxi spaccata ai danni del negozio Maury’s di via Milano. I malviventi hanno utilizzato una ruspa per sfondare l’ingresso dell’attività commerciale specializzata nel “non food” (articoli casalinghi e molto altro), riuscendo così a introdursi all’interno del punto vendita e a portare via la cassa con l’incasso del fine settimana. Secondo una prima ricostruzione, i banditi avrebbero raggiunto il negozio nel cuore della notte a bordo di una ruspa, utilizzata come ariete per abbattere la struttura e aprirsi un varco all’interno del locale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

