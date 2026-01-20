Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate la gamba amputata con la pala meccanica

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata morta ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, con 23 ferite da arma da taglio. La sua morte ha suscitato grande attenzione, dopo che si è scoperto anche che la sua gamba era stata amputata con una pala meccanica. La vicenda rimane sotto approfondimento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause e sui responsabili di questa tragica vicenda.

È stata uccisa con 23 coltellate Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa e ritrovata morta nei giorni scorsi ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Un omicidio brutale, efferato. Sotto accusa c'è il marito, Claudio Carlomagno, che l'avrebbe uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ora dovrà rispondere di femminicidio. Ieri davanti ai pm l'uomo ha fatto scena muta. Le indagini vanno avanti per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Dai primi risultati dell'esame autoptico, usciti oggi, è emerso che la prima coltellata è stata inferta sul lato destro del collo, sferrata con la mano sinistra.🔗 Leggi su Today.it

