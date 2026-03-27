Un uomo è stato ripreso mentre entrava in un supermercato della catena Decò e sottraeva generi alimentari, dopo aver già commesso un furto di champagne nel medesimo gruppo di negozi a Vallo. Le immagini sono state pubblicate sui social dal Decò Gruppo Infante, che ha diffuso le riprese del ladro durante l’episodio avvenuto ieri. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di furti nella zona della Piana del Sele.

Ennesimo furto nella Piana del Sele. A denunciarlo, il Decó Gruppo Infante che ha divulgato sui social le immagini dello stesso ladro che ieri aveva rubato champagne al maxistore di Vallo. In questo caso, il malvivente ha preso di mira il supermercato di Capaccio Scalo. Con l’aiuto di un complice, l'uomo ha sottratto generi alimentari, nascondendoli sotto gli indumenti. Accertamenti in corso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Dopo aver rubato lo champagne a Vallo, porta via generi alimentari a Capaccio: il ladro torna in azione nel market Decò

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