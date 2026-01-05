Il maltempo non ferma il ladro scappa a fari spenti dopo aver rubato le gomme di una Smart
Durante la notte, un ladro ha tentato di sottrarre delle gomme da una Smart, ma è stato sorpreso dai carabinieri. Nonostante le condizioni di maltempo, l’individuo ha cercato di fuggire a fari spenti, lasciando dietro di sé un episodio che sottolinea come anche le intemperie non fermino chi si dedica a attività illecite.
Non lo ha fermato nemmeno il maltempo. Un ladro di pneumatici, sorpreso nella notte dai carabinieri con le gomme appena rubate. In manette è finito un 57enne.Con l'auto a fari spentiI fatti poco dopo le 3:30 della notte fra domenica e lunedì. Transitando in via Casal del Marmo, i carabinieri del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
