Il maltempo non ferma il ladro scappa a fari spenti dopo aver rubato le gomme di una Smart

Durante la notte, un ladro ha tentato di sottrarre delle gomme da una Smart, ma è stato sorpreso dai carabinieri. Nonostante le condizioni di maltempo, l’individuo ha cercato di fuggire a fari spenti, lasciando dietro di sé un episodio che sottolinea come anche le intemperie non fermino chi si dedica a attività illecite.

