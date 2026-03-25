Plasma buttato la rabbia di Avis Marche | Mortificato un dono inestimabile

Le sacche di plasma, donate da migliaia di volontari delle Marche, erano state consegnate regolarmente all’officina trasfusionale di Torrette. Tuttavia, è stato riscontrato che il plasma è stato successivamente smaltito, suscitando la reazione di Avis Marche, che ha espresso forte disappunto per il gesto. La questione riguarda la gestione e il trattamento di un bene che rappresenta un dono prezioso per molte persone.

Ancona, 25 marzo 2026 - Le sacche di plasma erano arrivate regolarmente all’officina trasfusionale di Torrette, cariche della generosità di migliaia di donatori marchigiani che, con spirito di sacrificio e assoluta gratuità, avevano teso il braccio. Eppure, una volta giunto a destinazione, quel materiale biologico inestimabile e non riproducibile in laboratorio è rimasto "orfano": nelle 24 ore utili per la lavorazione, non c’erano addetti a sufficienza per processarlo. Di qui la necessità di buttarlo. Un caso che ha infuocato il dibattito politico regionale, facendo saltare sulle sedie migliaia di cittadini e scatenando un’ondata di indignazione che colpisce al cuore il patto di fiducia tra istituzioni e volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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