Donald Trump vuole la Groenlandia? Il desiderio americano è cominicato circa 160 anni fa

Donald Trump avrebbe espresso interesse per l’acquisto della Groenlandia, ma in realtà gli Stati Uniti ci pensano da più di 160 anni. Ora, quella che sembrava solo una voce torna a farsi strada, con l’isola grande quanto un continente che si muove sotto i riflettori della finanza globale.

Recenti dichiarazioni hanno riacceso il dibattito sulla possibile vendita della Groenlandia, con il governo statunitense che, sebbene ufficialmente neghi piani di annessione, sembra mantenere l’interesse a trattare l’acquisto dall’amministrazione danese.

Donald Trump ha manifestato interesse per l'acquisto della Groenlandia, considerando anche l'opzione militare.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Perché Trump vuole la Groenlandia - Unomattina 07/01/2026

