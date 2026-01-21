Donald Trump in Turchia spunta la presunta figlia segreta del presidente Usa | la storia di Necla Ozmen

Necla Ozmen afferma di essere la presunta figlia segreta di Donald Trump. Secondo quanto dichiarato, la madre adottiva le avrebbe confidato questa informazione nel 2017 durante un momento di intimità. La vicenda ha suscitato attenzione in Turchia, aprendo un dibattito sulle sue origini e sulla veridicità delle sue affermazioni. La storia si sviluppa in un contesto di mistero e curiosità, senza conferme ufficiali.

Il presidente degli Usa Donald Trump avrebbe una figlia segreta, una donna turca di 55 anni. È quanto sostiene la diretta interessata, Necla Ozmen, intervistata da qualche giorno da Tv e giornali. La signora afferma che la madre adottiva le avrebbe rivelato l’identità del padre biologico mentre stavano guardando il tycoon in televisione nel 2017. La storia della presunta figlia segreta di Donald Trump “Stavo guardando la tv con Sati, la donna che mi ha cresciuta, e quando sullo schermo è apparso Donald Trump, allora al suo primo mandato da presidente, Sati mi ha detto: Quell’uomo è tuo padre“, è il racconto di Ozmen riportato dal settimanale Gente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Necla Ozmen, donna turca di 55 anni, sostiene di essere figlia di Donald Trump.

