Sardegna | Mattarella ' contributo indispensabile a vita nazionale'

Il presidente Mattarella visita Nuoro e sottolinea quanto la Sardegna contribuisca alla vita nazionale. Durante il suo passaggio, ha espresso gratitudine verso la città, ricordando il ruolo centrale che questa regione svolge nel patrimonio culturale e nelle tradizioni italiane. Un esempio concreto è stata la partecipazione delle comunità locali alle celebrazioni delle festività religiose, che richiamano ogni anno migliaia di visitatori.

Nuoro, 14 feb. (Adnkronos) - "Prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti isolani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione, l'apprezzamento per quanto fornisce questa città, questa regione, al nostro Paese. È un momento importante nella vita del mondo, non sempre chiaro, non sempre ordinato, ma il contributo che le nostre regioni, segnatamente questa regione, forniscono alla vita nazionale è un contributo indispensabile per affrontare tutti i problemi e le emergenze che si presentano". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Nuoro alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda.