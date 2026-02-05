Domenica pedonale | nuovo appuntamento attività per bambini e visite guidate

Domenica prossima Genova torna a chiudere le strade al traffico per la tradizionale giornata pedonale. Dopo San Fruttuoso, Nervi e Certosa, questa volta l’evento si svolge nel Municipio Centro Est. Le strade si riempiranno di famiglie, bambini e visitatori pronti a passeggiare senza auto, mentre vengono organizzate attività per i più piccoli e visite guidate per conoscere meglio il quartiere. La giornata si conferma come un’occasione per scoprire il territorio e trascorrere qualche ora all’aperto.

Nuovo appuntamento con la domenica pedonale a Genova, dopo gli appuntamenti a San Fruttuoso, Nervi e Certosa, l'otto febbraio l'appuntamento tocca il territorio del Municipio Centro Est. Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 12:30 alle ore 19, è previsto il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra Mura delle Grazie civico 1 R e Mura della Marina civico 5. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell'evento. Il Municipio Centro Est ha spiegato sui propri canali social che sono previste diverse attività tra Mura della Marina e Mura delle Grazie.

