Domenica pedonale a San Fruttuoso | tutte le iniziative per grandi e piccini

Domenica pedonale a San Fruttuoso si svolge in via Pendola, tra piazza A. Martinez e piazza Terralba. L’iniziativa offre un’occasione per visitare l’area senza traffico veicolare, coinvolgendo sia adulti che bambini con diverse attività. La giornata si inserisce in un contesto di discussioni e progetti relativi alla pedonalizzazione della zona, promuovendo un ambiente più sicuro e accessibile per tutti.

Domenica pedonale in via Pendola a San Fruttuoso, tra piazza a Martinez e piazza Terralba. Una via per la quale da tempo di parla anche di progetti di pedonalizzazione.L'11 gennaio la via si anima con tantissime iniziative: recitazione, biciclette, danze, laboratori per bambini, spettacoli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

