Traffico Roma del 29-01-2026 ore 18 | 30

L’incidente a Torpignattara, in via Casilina, ha causato lunghe code questa sera. La polizia locale si è immediatamente messa all’opera, mentre il traffico si è accumulato lungo tutta la zona, soprattutto tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. La chiusura temporanea della Ardeatina, a causa di uno smottamento tra via di San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella, ha peggiorato la situazione. In molti hanno dovuto affrontare ore di rallentamenti e incolonnamenti, anche sulla tangenziale e lungo

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sul Raccordo Anulare abbiamo ancora una meta in carreggiata interna tra le uscite Flaminia castelgiubileo è sempre in interna e rallentamenti con code a tratti e a partire da 7 anni fino alla rustica nel quadrante Sud incolonnamenti a tratti a partire dal video con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale code dalla Farnesina fino a via della Moschea in direzione San Giovanni Ci sono cose anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente a Torpignattara in via Casilina all'intersezione con via Antonio Tempesta all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a causa di uno smottamento tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia inevitabili quindi riflessi per la circolazione in tutta la zona e in particolare lungo via di Grotta Perfetta maggiori informazioni sul altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-01-2026 ore 18:30 Approfondimenti su Torpignattara Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30 Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità. Traffico Roma del 18-01-2026 ore 18:30 Buongiorno, ecco il consueto aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Torpignattara Argomenti discussi: Modifiche alla viabilità; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccato; Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti. Centinaia di interventi in città. Traffico Roma del 29-01-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico lungo il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia eri in carreggiata esterna tra ... romadailynews.it Traffico Lazio del 29-01-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Buonasera traffico molto intenso in queste ore sulle strade laziali ma cominciamo con segnalare difficoltà solo A1 roma-napoli un ... romadailynews.it Allagamenti diffusi bloccano il traffico a Roma: soccorsi in azione per la caduta di un albero ad alto fusto. Un'auto si è ribaltata, mentre la Laurentina cede alla pioggia (VIDEO) - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.