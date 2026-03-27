Domenica delle Pame e Via Crucis modifiche alla viabilità

In vista delle celebrazioni della Domenica delle Palme e della Via Crucis che precedono la Pasqua, sono stati adottati interventi temporanei alla viabilità. Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha predisposto modifiche alla circolazione stradale per garantire lo svolgimento delle processioni religiose in sicurezza. Le variazioni saranno in vigore nelle aree interessate durante le date delle manifestazioni.

Nella giornata di domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, sono previste diverse processioni in città e nei villaggi con interdizioni temporanee al transito veicolare limitate al passaggio dei cortei. La Parrocchia Santa Maria del Carmine darà avvio alla processione alle ore 10.30 da piazza XX Settembre, con il seguente percorso: via Principe Umberto, via T. Cannizzaro, piazza Natale Masuccio e via Porta Imperiale, fino alla chiesa parrocchiale. Alle ore 10.00, partirà invece la processione della Parrocchia di San Giuliano da piazza San Vincenzo, che proseguirà lungo via Concezione, via Crispi, via Placida, via Fata Morgana e via Garibaldi, con arrivo presso la chiesa parrocchiale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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