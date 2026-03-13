Domenica la fiera di San Giuseppe le modifiche alla viabilità

Domenica 15 marzo si svolgerà la fiera di San Giuseppe organizzata dal Consorzio Mercanti di Qualità. Per consentire l’evento, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità nel centro cittadino. La manifestazione coinvolge diverse strade e aree circostanti, che subiranno variazioni temporanee nella circolazione. La modifica alla viabilità resterà in vigore durante tutta la giornata.

In occasione della tradizionale kermesse a cura del Consorzio Mercanti di Qualità si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità Domenica 15 marzo, in occasione della tradizionale fiera di San Giuseppe a cura del Consorzio Mercanti di Qualità, si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Dalle 6 del mattino alle 20, nel tratto di via Campagna compreso tra via San Bartolomeo e Cantone del Cristo sarà consentito il passaggio unicamente ai residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso. Varrà per tutti, senza eccezioni, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, in vigore dalle 6 di domenica 15 sino alle 6 del mattino di lunedì 16 marzo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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