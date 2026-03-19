Via Crucis e Domenica delle Palme | cambia la viabilità a Isola Sacra e Passoscuro

A Fiumicino, oggi sono stati annunciati due provvedimenti temporanei sulla viabilità in occasione di due processioni religiose previste nei prossimi giorni. Le modifiche riguarderanno le zone di Isola Sacra e Passoscuro, dove saranno adottate restrizioni al traffico per la Via Crucis e la Domenica delle Palme. La gestione della viabilità è stata comunicata alle autorità e ai cittadini interessati.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – A Fiumicino scattano due provvedimenti temporanei alla viabilità in occasione di altrettante processioni religiose in programma nei prossimi giorni. Le modifiche al traffico riguarderanno alcune strade cittadine e saranno valide solo per il tempo necessario al passaggio dei fedeli, con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 20 marzo 2026, quando, per consentire il regolare svolgimento della Via Crucis vicariata organizzata dalla Parrocchia Santa Paola Frassinetti, sarà disposta la chiusura al transito veicolare dalle ore 20.30 fino al termine della processione.... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Un via crucis per la pace: come cambia la viabilità a PordenoneSi terrà alle 16, nella giornata di sabato 14 marzo 2026, la 28esima Via Crucis – Via Pacis. Leggi anche: Montevergine, l'Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme Aggiornamenti e notizie su Via Crucis Temi più discussi: Via Crucis Vivente a Ragusa Ibla; Il 13 marzo in preghiera per la pace; ‘Sulle orme della Croce – nella luce e nel suono’, via crucis al Sacro Cuore; Via Crucis dei Migranti: Aversa unita in preghiera nel cammino di speranza e solidarietà - Fotogallery. VIA CRUCIS MANFREDONIA Via Crucis vivente nel fossato del castello di ManfredoniaLe stazioni della Passione di Cristo prenderanno vita grazie alla partecipazione di figuranti e volontari, che interpreteranno le scene ... statoquotidiano.it A Preturo la lettura scenica La Via CrucisDomenica 15 marzo 2026, alle ore 17:30, presso il Centro Polifunzionale A.C.A. Preturo, in Via Vittorio De Sica, Cese di Preturo (AQ), si terrà la lettura scenica La Via Crucis, tratta dall’omonimo ... laquilablog.it Attendendo il 29 marzo 2026,la storia continua...... #viacrucis #settimanasanta #storia #tradizione - facebook.com facebook