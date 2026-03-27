Domenica delle Palme e Via Crucis modifiche alla viabilità

In vista delle celebrazioni della Domenica delle Palme e della Via Crucis, il Dipartimento Servizi Manutentivi ha adottato modifiche temporanee alla viabilità. Questi provvedimenti si rendono necessari per garantire lo svolgimento sicuro delle processioni religiose in programma, prevedendo variazioni alla circolazione stradale e alle aree interessate dagli eventi. Le misure resteranno in vigore durante le giornate delle manifestazioni.

Nella giornata di domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, sono previste diverse processioni in città e nei villaggi con interdizioni temporanee al transito veicolare limitate al passaggio dei cortei. La Parrocchia Santa Maria del Carmine darà avvio alla processione alle ore 10.30 da piazza XX Settembre, con il seguente percorso: via Principe Umberto, via T. Cannizzaro, piazza Natale Masuccio e via Porta Imperiale, fino alla chiesa parrocchiale. Alle ore 10.00, partirà invece la processione della Parrocchia di San Giuliano da piazza San Vincenzo, che proseguirà lungo via Concezione, via Crispi, via Placida, via Fata Morgana e via Garibaldi, con arrivo presso la chiesa parrocchiale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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