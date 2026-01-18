Bridge e Britten tra note e lirismo Musica al Ridotto

Il concerto al Ridotto di Ferrara Musica propone un programma dedicato a Bridge e Britten, due compositori di rilievo nel panorama musicale. I solisti dell’Orchestra Città di Ferrara eseguiranno brani di repertorio meno conosciuto, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto attento e approfondito. L’evento si inserisce nella rassegna Ferrara Musica, con un focus sulla qualità interpretativa e sulla valorizzazione di opere rare e significative.

Il concerto in programma per la rassegna Ferrara Musica al Ridotto di oggi vede ancora una volta sul palco i solisti dell' Orchestra Città di Ferrara, protagonisti nell'affrontare pagine di repertorio poco frequentato e di raro ascolto. La formazione cameristica è questa volta composta da Antonio Aiello (violino), Alessandro Savio (viola), Fiorenza Barutti (viola), Leonardo Sapere (violoncello), Alessandro Pivelli (contrabbasso), Giorgio Ferroci (oboe), Giovanni Polo (clarinetto), Vittorio Ordonselli (fagotto) e Simone Cinque (corno). Il concerto, che sarà ospitato nella mattinata di oggi al Ridotto del teatro Comunale con inizio alle 10.

