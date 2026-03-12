La musica è donna | venerdì al Centro Pergoli il concerto della Scuola ' Persichetti' con Accademia 56 e Officina Koru

Venerdì sera al Centro Pergoli di Falconara Marittima si svolgerà il concerto intitolato

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) FALCONARA MARITTIMA - Il calendario di “Marzo Donna” prosegue venerdì 13 marzo con una nuova iniziativa al Centro Pergoli, dove alle 21 gli artisti della scuola Persichetti e gli attori di Accademia 56 e Officina Koru daranno vita a ‘La musica è donna’: canzoni indimenticabili per raccontare il coraggio delle donne e drammatizzazioni teatrali. L’obiettivo è far sì che la ‘festa’ delle donne non venga celebrata non solo l'8 marzo, ma tutti i giorni. Le cantanti e i cantanti della Persichetti celebreranno il mondo femminile con un concerto che proporrà i più bei pezzi di musica moderna italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

