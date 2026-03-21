Boulder Coppa Italia | il programma di domani 22 marzo orari diretta e highlights

Da sportface.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, domenica 22 marzo, si svolge al Crazy Center di Prato la terza e ultima tappa della Coppa Italia Boulder 2026. La competizione vede coinvolti i migliori atleti nazionali che si sfidano per conquistare i titoli in questa fase finale del circuito. L'evento prevede orari prestabiliti per le diverse categorie, con la diretta e gli highlights trasmessi sui canali ufficiali.

La Coppa Italia Boulder 2026 è arrivata al suo momento decisivo. Domani domenica 22 marzo, al Crazy Center di Prato si assegnano i titoli della terza e ultima tappa del circuito nazionale. Dopo le qualifiche disputate oggi, l’attenzione si sposta interamente sulle fasi più spettacolari della competizione, quelle che decreteranno i vincitori e la classifica finale di Coppa Italia Boulder 2026. Oltre cento atleti tra i migliori specialisti del panorama nazionale sono pronti a contendersi il podio. La tappa di Prato, infatti, non assegna solo le medaglie della singola prova ma definisce anche i campioni della Coppa Italia Boulder 2026. La giornata di domenica si apre con le semifinali maschili e femminili in contemporanea, con una prima scrematura per selezionare i migliori atleti che accederanno alle finali del pomeriggio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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