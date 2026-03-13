Climbing | Coppa Italia Under il programma e come vedere le gare

Domani, 14 marzo, nella palestra Big Walls si svolge la prima tappa stagionale della Coppa Italia Speed di arrampicata sportiva. La competizione coinvolge atleti italiani che si sfidano lungo il circuito nazionale, con le gare che vengono trasmesse in diretta. L’evento segna l’inizio della stagione ufficiale per questa disciplina, che vede protagonisti numerosi appassionati e professionisti del settore.

Il circuito nazionale di Coppa Italia Speed di arrampicata sportiva riparte ufficialmente domani, sabato 14 marzo, con la prima tappa stagionale ospitata nella palestra Big Walls. Dopo l’avvio delle competizioni Boulder delle scorse settimane, il calendario agonistico italiano accende i riflettori sulla disciplina più rapida dell’arrampicata sportiva. La Speed è una specialità unica nel panorama sportivo visto che in questo caso gli atleti devono scalare una parete standardizzata di 15 metri nel minor tempo possibile. La giornata di gara prenderà il via nel pomeriggio con le qualifiche della Coppa Italia Under 15 alle ore 14.45, che vedranno scendere in parete prima le atlete e poi gli atleti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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