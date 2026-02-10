Un insegnante su due a rischio burnout | l’Università Lumsa lancia l’app per monitorare lo stress dei docenti Sistema a semaforo contro il disagio emotivo

L’Università Lumsa ha lanciato un’app chiamata Happy Teaching, pensata per aiutare gli insegnanti a monitorare il proprio stress e il rischio di burnout. L’idea è di offrire un sistema semplice, che utilizza un semaforo per segnalare quando il benessere emotivo si riduce. In Italia, circa un insegnante su due rischia di arrivare al punto di esaurimento nervoso, e questa app vuole aiutare a prevenire il problema prima che sia troppo tardi.

L'Università Lumsa ha presentato l'app Happy Teaching, uno strumento per l'automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti.

