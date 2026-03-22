Il cammino verso Hogwarts si sta rivelando più oscuro del previsto per Paapa Essiedu. L’attore, scelto da HBO per interpretare l’iconico Severus Piton nell’attesissimo reboot televisivo di Harry Potter, ha recentemente affidato alle pagine del The Times (via The Hollywood Reporter) un racconto inquietante. Dopo l’annuncio ufficiale del suo ingresso nel cast avvenuto nell’aprile 2025, Essiedu è diventato il bersaglio di una violenta ondata di odio online, culminata in esplicite minacce di morte che lo intimano di abbandonare il ruolo. “Mi è stato detto: ‘Molla o ti ucciderò‘”, ha confessato l’attore, sottolineando come l’ostilità sia legata alla scelta di un interprete nero per un personaggio storicamente associato a un’estetica differente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Harry Potter serie, il nuovo Piton rompe il silenzio: “Ricevo minacce di morte”

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