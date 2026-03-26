Durante le festività natalizie verrà trasmesso uno show ispirato ai romanzi di J.K. Rowling. Le foto ufficiali mostrano i protagonisti principali, tra cui un insegnante di pozioni, due amici e un gigante. Le immagini ritraggono i personaggi nelle loro vesti caratteristiche e sono state diffuse prima dell’uscita in televisione.

Durante le festività natalizie arriverà sugli schermi televisivi lo show tratto dai romanzi di J.K. Rowling e le immagini ufficiali permettono di vedere il look dei protagonisti. HBO ha condiviso nuove foto della serie Harry Potter prodotta per HBO e in arrivo sugli schermi durante le festività natalizie. Gli scatti permettono così di vedere il look dei protagonisti, tra cui anche il professor Piton e Ron e Hermione, gli amici del giovane maghetto al centro della trama. Cosa ritraggono le foto ufficiali della serie Le immagini condivise da HBO regalano, per la gioia dei fan, alcuni ritratti di Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter. Il protagonista dell'adattamento per il piccolo schermo è poi ritratto insieme ad Araballa Stanton e Alastair Stout, interpreti di Hermione e Ron. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter: Piton, Ron, Hermione e Hagrid nelle nuove foto della serie

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