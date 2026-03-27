Dl Fisco via libera del Cdm | tasse e dividendi tutte le novità

Il Consiglio dei ministri si è concluso a Palazzo Chigi con l’approvazione del decreto fiscale, noto come dl Fisco. Tra le misure approvate ci sono novità riguardanti le tasse e i dividendi. La riunione ha riguardato anche altre questioni di carattere economico ed fiscale, ma il decreto fiscale rappresenta la principale decisione adottata durante la sessione.

È terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, tra le altre cose, il decreto fiscale (dl Fisco) recante "disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica". "Il Consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto-legge che accoglie pienamente le proposte di Forza Italia, che fin da subito ho portato avanti con determinazione, per rendere il sistema fiscale più equo e snello", è stato il commento a caldo di Maurizio Casasco, deputato azzurro e responsabile del dipartimento Economia del partito. E ancora: "Parliamo di misure reali che premiano chi investe in Italia, crede nel futuro del nostro Paese e tutela le start-up Italiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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