Milleproroghe 2026 via libera in Cdm | cosa prevede il decreto tutte le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, 11 dicembre, il decreto Milleproroghe 2026, che proroga diverse disposizioni in scadenza. Il provvedimento prevede rinnovi e aggiornamenti di norme in vari settori, garantendo continuità e stabilità normativa. Di seguito, si illustrano le principali novità e le misure prorogate con questa nuova edizione del decreto.

Oggi, giovedì 11 dicembre, il Cdm ha varato il decreto Milleproroghe 2026, che rinnova per un altro anno una serie di misure in scadenza. Tra queste il bonus giovani, donne e zes, lo scudo penale per i medici, la sospensione all'aggiornamento degli importi delle multe, ma anche l'obbligo di polizze catastrofali per le imprese turistiche e il rifinanziamento del fondo di garanzia per le Pmi. Vediamo le novità principali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

