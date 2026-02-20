Sette Comuni della provincia di Foggia esclusi dal finanziamento del piano nazionale per la riqualificazione Anzano di Puglia Biccari Bovino Carlantino Celenza Valfortore Panni e Poggio Imperiale

Sette Comuni della provincia di Foggia, tra cui Bovino e Poggio Imperiale, sono stati esclusi dal finanziamento del Piano Nazionale per la Riqualificazione, nonostante avessero già ottenuto l’ammissione. La causa di questa esclusione risiede in un cambio di criteri nelle assegnazioni, che ha penalizzato alcune amministrazioni locali. Anzano di Puglia, Panni e altri hanno visto improvvisamente negata la possibilità di ricevere fondi utili a migliorare le infrastrutture. La decisione ha suscitato sconcerto tra i sindaci, che chiedono chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

Di seguito il comunicato: Sette Comuni della provincia di Foggia – Anzano di Puglia, Biccari, Bovino, Carlantino, Celenza Valfortore, Panni e Poggio Imperiale – risultano tra i 70 enti e sclusi dal finanziamento del Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni, nonostante fossero stati precedentemente ammessi in graduatoria. A denunciarlo sono i sindaci dei sette Comuni: Paolo Lavanga, Anzano di Puglia; Antonio Beatrice, Biccari; Stefania Russo, Bovino; Graziano Coscia, Carlantino; Massimo Venditti, Celenza Valfortore; Amedeo De Cotiis, Panni; Alessandro Liggieri, Poggio Imperiale.