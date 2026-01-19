A Celenza Valfortore nasce la prima Comunità Energetica ' Solar Valley' in Puglia

A Celenza Valfortore nasce la prima Comunità Energetica 'Solar Valley' in Puglia. Questo progetto, realizzato nel comune dei Monti Dauni, rappresenta un passo verso la produzione di energia sostenibile e condivisa. La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è aperta a tutti i cittadini, favorendo un uso più efficiente delle risorse e promuovendo iniziative di tutela ambientale a livello locale.

Celenza Valfortore è il primo comune dei Monti Dauni a dotarsi di una Cer - Comunità Energetica Rinnovabile comunale aperta a tutti i cittadini. Il Consiglio comunale del piccolo comune, lo scorso 20 novembre, ha aderito, con voto unanime, all'associazione Comunità Energetica Rinnovabile Solar Valley.

