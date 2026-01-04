Steven Bailey di Grey's Anatomy affetto da malattia neuromuscolare | Vorrei continuare a recitare in sedia a rotelle
Steven W. Bailey, attore di Grey’s Anatomy, ha condiviso di essere affetto dalla malattia neuromuscolare CMS, che lo sta portando a usare sempre più spesso una sedia a rotelle elettrica. In un’intervista, Bailey ha espresso il desiderio di continuare a recitare nonostante le difficoltà legate alla condizione, sottolineando l’importanza di mantenere la passione per il suo mestiere.
L'attore di Grey's Anatomy Steven W. Bailey rivela di essere affetto da una rara malattia neuromuscolare, la CMS, che lo costringe a utilizzare sempre più frequentemente la sedia a rotelle elettrica. "Ho smesso di nascondermi, spero che ci sia ancora spazio per me nel mio settore", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
