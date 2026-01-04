Steven Bailey di Grey's Anatomy affetto da malattia neuromuscolare | Vorrei continuare a recitare in sedia a rotelle

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Steven W. Bailey, attore di Grey’s Anatomy, ha condiviso di essere affetto dalla malattia neuromuscolare CMS, che lo sta portando a usare sempre più spesso una sedia a rotelle elettrica. In un’intervista, Bailey ha espresso il desiderio di continuare a recitare nonostante le difficoltà legate alla condizione, sottolineando l’importanza di mantenere la passione per il suo mestiere.

L'attore di Grey's Anatomy Steven W. Bailey rivela di essere affetto da una rara malattia neuromuscolare, la CMS, che lo costringe a utilizzare sempre più frequentemente la sedia a rotelle elettrica. "Ho smesso di nascondermi, spero che ci sia ancora spazio per me nel mio settore", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Kathleen Turner parla della sua malattia: “Sono su una sedia a rotelle a causa dell’artrite reumatoide”

Leggi anche: “Sto sempre peggio. Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno”: Eric Dane di Grey’s Anatomy in sedia a rotelle per la Sla

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.