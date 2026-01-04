Steven Bailey di Grey's Anatomy affetto da malattia neuromuscolare | Vorrei continuare a recitare in sedia a rotelle

Steven W. Bailey, attore di Grey’s Anatomy, ha condiviso di essere affetto dalla malattia neuromuscolare CMS, che lo sta portando a usare sempre più spesso una sedia a rotelle elettrica. In un’intervista, Bailey ha espresso il desiderio di continuare a recitare nonostante le difficoltà legate alla condizione, sottolineando l’importanza di mantenere la passione per il suo mestiere.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.