Febbraio 2026 su Discovery+ propone una selezione di serie TV e programmi pensati per tutta la famiglia. Tra gli appuntamenti, “A Sanremo con Radio Italia” e “Only Fun” rappresentano alcune delle novità del mese. La piattaforma streaming, di proprietà Warner Bros., continua a offrire contenuti di qualità, accessibili direttamente online. Un’occasione per scoprire nuovi programmi e rivivere momenti di intrattenimento variegato, tutto a portata di clic.

Il mese di Febbraio 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend (che dal 4 gennaio prenderà il nome di TURBO). Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Febbraio 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Febbraio 2026: da ‘A Sanremo con Radio Italia’ a ‘Only fun’

