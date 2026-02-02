Napoli blitz nel noto club | oltre il doppio della capienza Chiusa discoteca sul lungomare

I carabinieri e la polizia municipale hanno fatto irruzione in un noto club sul lungomare di Napoli. Durante il controllo hanno scoperto che il locale aveva superato di molto la capienza consentita. Il locale è stato sequestrato e chiuso immediatamente. Gli agenti hanno riferito che si tratta di un’operazione per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di rispetto delle regole.

Blitz di Carabinieri e Polizia Municipale in un noto club sul lungomare di Napoli, attività sequestrata. Prosegue senza sosta l'operazione movida a Napoli messa in campo dai carabinieri del comando provinciale, impegnati nei controlli nei locali notturni del centro per garantire sicurezza e prevenire situazioni di pericolo. Pub, discoteche e locali sono finiti sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine, chiamate a far rispettare le norme per evitare tragedie. Nel corso dei controlli, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme agli agenti della polizia locale, hanno ispezionato un locale notturno di via Nazario Sauro 21.

